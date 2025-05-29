Söke Belediye Başkan Yardımcısı Düğünde Havaya Ateş Açtı

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Düğünde Havaya Ateş Açtı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir düğünde alkol alarak havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor ve tabancanın muhtara ait olduğu belirlendi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı. Olay, hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı. O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Pullukçu'nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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