Söke Belediye Başkan Yardımcısı Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açtı

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açtı
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Aydın'da düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Aydın'da, düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağız Pullukçu'nun düğün konvoyunun beklediği esnada tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin haberlere konu olması üzerine inceleme başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu Pullukçu gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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