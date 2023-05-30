Söke Arama Kurtarma Derneği Söke Belediye Başkanvekili'ni ziyaret etti

Söke Arama Kurtarma Derneği yönetimi, Söke Belediye Başkanvekili Veli Devrim Yerli'yi ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi. Dernek üye başvuru formunu ilk imzalayan kişi de Devrim Yerli oldu.

Söke Arama Kurtarma Derneği (SAKUT) yönetimi, Söke Belediye Başkanvekili Veli Devrim Yerli'yi ziyaret etti.

Meydana gelebilecek doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirecek arama-kurtarma ve acil yardım tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere Erkan Mermercioğlu'nun başkanlığında kurulan SAKUT'un yönetimi, Söke Belediye Başkanvekili Veli Devrim Yerli'yi ziyaret ederek dernek hakkında Yerli'ye bilgi verdi.

Ziyarette, Söke Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülebilecek faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Dernek üye başvuru formunu ilk imzalayan kişi de Devrim Yerli oldu.

Arama-kurtarma eğitimlerinin Aydın İl AFAD Müdürlüğü ile koordineli olarak alınacağını, Söke'de etkin bir arama-kurtarma ekibi oluşturacaklarını belirten SAKUT Başkanı Erkan Mermercioğlu, şunları söyledi:

"Belediyemiz başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile STK'larla yapacağımız iş birliği çok önemli. Bu kapsamda ziyaretlerimize başladık. Derneğimizi tanıtmak, yapmak istediklerimizi anlatmak adına çalışmalarımız başladı. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle olası afet ve felaketleri sürekli gündemde ve hafızalarda tutan bir dernek olacağız. Halkımızın desteği çok önemli. Üye olmak ve katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız bizlerle irtibata geçebilirler."