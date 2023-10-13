Söke-Ağaçlı yolu üzerinde trafik kazası: 2 yaralı

Söke-Ağaçlı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Emirhan A. yönetimindeki otomobil refüje devrildi. Kazada Ercan S. ve Serkan T. isimli iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Söke-Ağaçlı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Ağaçlı istikametine giden Emirhan A. yönetimindeki 07 BIV 507 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada Ercan S. ve Serkan T. isimli iki yolcu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan iki kişi ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN