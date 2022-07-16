Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü (3) 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel Muhammed Hüseyin Gaziantep Suriye Güncel Haberler

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