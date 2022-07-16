Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü (3)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
 - Güncelleme:
Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü (3)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'in ölümüne sebep olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Muhammed Hüseyin Gaziantep Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title