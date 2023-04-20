SOKAKTA YÜRÜYEN KADININ TELEFONUNU ALAN KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

MERSİN'de sokakta yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yönetimiyle çalan ve elektrikli bisikletle kaçan A.Ç. ile M.S. yakalandı. İki şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Akdeniz ilçesinde sokakta tek başına yürüyen bir kadının ardından koşarak yaklaşan bir kişi, elindeki cep telefonunu alarak kaçtıktan sonra yakınlarda kendisini elektrikli bisikletle bekleyen arkadaşıyla izini kaybettirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve bölgedeki 150'ye yakın KGYS ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ekipler, kapkaç olaylarını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliklerine ve adreslerine ulaştı. Ekipler, daha sonra düzenledikleri operasyonla A.Ç.'yi ve M.S.'yi, gözaltına alırken, çaldıkları bir cep telefonunu da ele geçirdi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlamasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Ayrıca kapkaç anı kameralara yansıdı. Görüntülerde cep telefonunu alarak kaçan şüphelinin, kendisini bekleyen arkadaşının elektrikli bisikletine binerek uzaklaştığı yer alıyor. (DHA)