3 YAŞINDAKİ OĞLUYLA SOKAKTA YÜRÜYEN RABİA'NIN CEP TELEFONUNU ÇALDI; 'ŞEYTANA UYDUM' DEDİ - Haberler

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3 YAŞINDAKİ OĞLUYLA SOKAKTA YÜRÜYEN RABİA'NIN CEP TELEFONUNU ÇALDI; 'ŞEYTANA UYDUM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, 3 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyen Rabia Gülşah O.'nun (28) cep telefonunu çalan Mücahit Mahmut K. (25), yakalandı.

ADANA'da, 3 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyen Rabia Gülşah O.'nun (28) cep telefonunu çalan Mücahit Mahmut K. (25), yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde Şeytana uydum dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rabia Gülşah O., 3 yaşındaki oğluyla yürüyüşe çıktı ve cep telefonuyla konuşmaya başladı. Bu sırada Rabia Gülşah O.'nun arkasından yürüyen Mücahit Mahmut K., kadının elindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Rabia Gülşah O.'nun ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Motorize polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Gözaltına alınan ve daha önce uyuşturucu, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkan Mücahit Mahmut K.'nin emniyetteki ifadesinde, Şeytana uydum, telefonla konuştuğunu görünce bir anlık boşluğunda çaldım dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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