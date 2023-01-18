SOKAKTA YÜRÜRKEN TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ ETTİ

ESKİŞEHİR'de sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir şüpheli, elindeki tabancayla rastgele çevreye ateş etti. Kurşunlardan bazıları, aralarında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'ya da ait olan park halindeki 3 araca isabet etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hacı Alibey Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, henüz kimliği tespit edilemeyen 1 şüpheli, sokak ortasında rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan bazıları, aralarında Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'nın da bulunduğu park halindeki 3 aracın camlarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlı şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçıp, uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alarak araçlarda ve yerde bulunan yaklaşık 10 kovanda inceleme yaptı. Yılmaz Karaca'nın oğlu Alper Karaca, ofiste otururken silah seslerini duyarak dışarı çıktığını ifade ederek, Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ofisteyken silah sesleri geldi. Dışarı baktığımızda aracın başına toplandıklarını gördük. Mermi arka camdan girip ön camdan çıkmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Olayın nasıl geliştiğini de bilmiyoruz. Yaklaşık 8- 9 el duyduk, 3 araç hasar görmüş dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince caddedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)