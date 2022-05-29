Sokakta yere yatırdığı kadını yumruklayıp, saçlarından çekerek sürükledi; O anlar kamerada - Haberler

BURSA'da sabah saatlerinde eğlence mekanından çıkan ve alkollü oldukları öne sürülen çift, sokakta tartışmaya başladı. Genç adam tartışma sırasında yere yatırdığı kadını saçlarından çekerek sürükleyip darbetti. Öfkeli kişinin, yanına gelerek engellemeye çalıştığı bir yakınına da tepki gösterdiği o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah erken saatte merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha kadar eğlendikleri mekandan ayrılan çift, dışarı çıkınca tartışmaya başladı. Alkollü oldukları görülen çiftin arasındaki sözlü tartışma, bir süre sonra şiddete dönüştü. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken adam, yerde oturan kadına vurmaya başladı. Kendisini engellemeye çalışan arkadaşına da tepki gösteren öfkeli kişi, yerdeki kız arkadaşını saçından sürükleyip, tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar çevredeki oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alkollü kişi, kız arkadaşının kendisine bir şeyler söylemesi üzerine tekrar geri dönerken, arkadaşı kadına gitmesini söyledi. Genç kadın olay yerinden ayrılırken, alkollü kişi bu kez de kendisini engellemeye çalışan arkadaşının üzerine yürüdü.