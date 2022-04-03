Sokakta tartıştıkları husumetlilerini vuran baba-oğul tutuklandı - Haberler

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Sokakta tartıştıkları husumetlilerini vuran baba-oğul tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Sokakta tartıştıkları husumetlilerini vuran baba-oğul tutuklandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Tong hayatını kaybetti, Saadettin Şengüler yaralandı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Tong hayatını kaybetti, Saadettin Şengüler yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.P. ile oğlu C.P., tutuklandı.

Olay, 29 Mart saat 21.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1052 Sokak'ta meydana geldi. C.P. ile babası E.P., iddiaya göre, husumetlileri Hüseyin Tong ve Saadettin Şengüler ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. C.P. ve babası E.P., tabancayla Hüseyin Tong ve Saadettin Şengüler'e ateş edip, olay yerinden otomobille kaçtı. Tong karın bölgesinden, Şengüler ise bacağından yaralandı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Tong, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şengüler ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Polis ekipleri, şüpheliler E.P. ile oğlu C.P.'yi saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan baba-oğul, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Sokakta tartıştıkları husumetlilerini vuran baba-oğul tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Ballıkuyu Mahallesi, İzmir, Mart, Güncel, Haberler

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