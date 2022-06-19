SOKAKTA TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI ANKARA'nın Sincan ilçesinde M.Y., sokak ortasında tartıştığı kardeşi O.Y.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. ANKARA'nın Sincan ilçesinde M.Y., sokak ortasında tartıştığı kardeşi O.Y.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Caddesi üzerinde yaşandı. Yol üzerinde yürüyen 2 kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Üçüncü kardeşin kavgayı ayırmaya geldiği sırada O.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi M.Y.'ye 3 el ateş etti. M.Y. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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