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Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu

ADANA'da Adil A., sokak ortasında tartıştığı Doğan Can S., tarafından tabancayla vuruldu.

ADANA'da Adil A., sokak ortasında tartıştığı Doğan Can S., tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Adil A. taksi ile hastaneye giderek tedaviye alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumet yaşadıkları öne sürülen Doğan Can S. ve Adil A., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran Doğan Can S., Adil A.'ya ateş açtı. Silahlı saldırı sırasında koşarak kendini kurtarmaya çalışan Adil A., sol ayağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken,  yol kenarında durdurduğu taksiye binip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden Adil A., tedaviye alındı.Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Doğan Can Seyhan Güncel Haberler

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