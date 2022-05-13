Sokakta tartıştığı husumetli akrabasını tabancayla ağır yaraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokakta tartıştığı husumetli akrabasını tabancayla ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Kazım Bulut - Güncel
 - Güncelleme:
Sokakta tartıştığı husumetli akrabasını tabancayla ağır yaraladı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Ünal E., tartıştığı husumetli akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurdu.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Ünal E., tartıştığı husumetli akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurdu. Lekesüzgöz ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Balıkpazarı Mahallesinde meydana geldi. Husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre, sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etmeye başladı. Erkan Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title