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Sokakta Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sokakta Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde M.M., sokakta tartıştıktan sonra kendisini takip eden I.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. M.M. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli I.K. polis tarafından yakalandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde M.M., sokakta tartıştıktan sonra kendisini takip eden I.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M. hayatını kaybederken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916'ncı Sokak'ta meydana geldi. I.K. ile M.M. arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından M.M. bölgeden uzaklaşırken, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri tarafından şüpheli I.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Altındağ Güvenlik 3-sayfa Ankara Güncel Polis Suç

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