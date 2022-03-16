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Sokakta silahlı saldırıda yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Sokakta silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Özkan Karadağ, bacaklarından vurularak yaralandı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Özkan Karadağ, bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Özkan Karadağ, iddiaya göre motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Karadağ, 7 el ateş eden saldırganların tabancasından çıkan mermilerle bacaklarından vurularak yaralandı. Saldırganlar, olayın ardından motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karadağ, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Karadağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Sokakta silahlı saldırıda yaralandı

Sokakta silahlı saldırıda yaralandı

Sokakta silahlı saldırıda yaralandı

Sokakta silahlı saldırıda yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Gürselpaşa Mahallesi, Karadağ, Seyhan, Polis, Güncel, Haberler

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