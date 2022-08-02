Sokakta oyun oynarken elektrik akımına kapılan Hiranur kurtarılamadı MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur Dilek (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur Dilek (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki aydınlatma direğinin yanında oyun oynayan Hiranur Dilek, elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hiranur, burada hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Hiranur'un cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hiranur'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sokakta oyun oynarken elektrik akımına kapılan Hiranur kurtarılamadı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.