Sokakta oyun oynarken elektrik akımına kapılan Hiranur kurtarılamadı
MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur Dilek (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Hiranur Dilek (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki aydınlatma direğinin yanında oyun oynayan Hiranur Dilek, elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hiranur, burada hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Hiranur'un cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hiranur'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel