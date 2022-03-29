SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler

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SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. U.I. yönetimindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonetin altında kalan talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Umut'un cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri sürücü U.I.'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

SOKAKTA OYNAYAN KÜÇÜK UMUT, KAMYONETİN ÇARPMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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