Sokakta Oynayan Çocuklara Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evinin önünde oynayan çocuklara sopayla saldıran C.T., çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Aile, şikayette bulundu. İlk önce serbest bırakılan şüpheli, ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin önündeki sokakta 3 kardeşi sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde oturan C.T. (52), 16 Eylül'de iddiaya göre evinin önünde oynayan çocukların sesinden rahatsız olup sokağa çıktı.

Elindeki sopayla H.G'ye (6) vuran C.T, çocuğun kendisine engel olmaya çalışan ağabeyleri B.G. (10) ve F.G'ye (18) de saldırdı.

Zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın ardından çocukların polis merkezine giden ailesi, C.T'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Çocukların ailesinin karara itirazda bulunması üzerine şüpheli yeniden gözaltına alındı.???????

