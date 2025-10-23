Haberler

Sokakta Ölü Bulunan Oto Galericinin Oğlu Tutuklandı

Adana'da otomobilinde ölü bulunan oto galerici İlyas Ünalan'ın, ilişki yaşadığı kadının evinde oğlu tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Olay sonrası oğlu ve ona yardım eden dayısı tutuklandı.

ADANA'da sokak ortasında otomobilinde ölü bulunan oto galerici İlyas Ünalan'ın (54), ilişki yaşadığı N.C.'nin (45) evinde karşılaştığı oğlu Onur C. (27) tarafından darbedildiği, 200 metre uzaklaştıktan sonra fenalaştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Onur C. ile ona yardım ettiği öne sürülen dayısı G.C. (47) tutuklandı, annesi adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 21 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle sokakta seyir halindeki oto galerici İlyas Ünalan, bir anda fenalaşarak yol ortasında durdu. Aracı kontrol eden çevredekiler, direksiyondaki Ünalan'ın vücudundaki kan izlerini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp izlerine rastlanan Ünalan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

200 METRE UZAKLAŞABİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ünalan'ın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir apartmandan ayrıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ünalan'ın, ilişki yaşadığı N.C. adlı kadının evinde, işten gelen oğlu Onur C. ile karşılaşıp, kavga ettiklerini belirledi. Bu tespitler üzerine adrese baskın yapan polis, Onur C. ile annesi N.C. ve dayısı G.C.'yi gözaltına aldı.

'GİTMEK İSTEMEYİP, BANA SALDIRDI'

Emniyete götürülen şüphelilerden Onur C. sorgusunda, "İşten döndüğümde İlyas'ı görünce 'Ne işin var evimizde? Çık buradan' dedim. Gitmek istemeyip, bana saldırdı. Kavga ettik. Sonrasında dayımla birlikte zorla evden çıkardık. Öldüğünü sonradan öğrendim, böyle bir kastım yoktu" dedi.

İşlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Onur C. ile dayısı G.C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
