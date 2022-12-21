Sokakta kadınların başına odunla vuran şüpheli tutuklandı Güncel Haberler KARAMAN'da, sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan fabrika işçisi Adnan Tartan (33), tutuklandı. KARAMAN'da, sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan fabrika işçisi Adnan Tartan (33), tutuklandı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez ile Ağılönü köyünde akşam saatlerinde başlarına odunla vurulması sonucu yaralanan kadın sayısı artınca soruşturma başlattı. 3 ay içinde yapılan saldırılara ilişkin çalışma yürüten polis, 1500 dakikalık görüntüleri izleyip, şüpheliyi tespit etti. 2'si köyde olmak üzere 10'un üzerindeki saldırının failin, fabrika işçisi Adnan Tartan olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Tartan, sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Karaman Güncel Haberler

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