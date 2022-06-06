Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı MERSİN'de sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi. MERSİN'de sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Araya girenlerden birinin yumruk attığı kişi, yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Akdeniz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.