Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı - Haberler

Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi.
MERSİN'de sokak ortasında elinde bıçakla kadına şiddet uygulayan kişi, çevredeki bir kişi tarafından yumruk atılarak engellendi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, eşine şiddet uygulayıp elinde bıçakla saldıran kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Araya girenlerden birinin yumruk attığı kişi, yere düştü. Ardından eşi ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen olay anına ait görüntüleri incelemeye aldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel