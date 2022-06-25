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Sokakta hediye dağıttık!

Shiftdelete - Güncel
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Sokakta hediye dağıttık!

SDN editörü Samete Jankovic sokağa çıktı ve sokakta insanlara soru sordu. Cevapları bilenlere Mcdodo'dan hediye dağıttı.

Eğlenceli bir video ile karşınızdayız. SDN editörü Samet Jankovic sokağa çıktı ve birbirinden farklı teknoloji sorularını sokakta insanlara sordu. Cevapları bilenlere Mcdodo'dan hediye dağıttı. İşte eğlenceli dakikaların yaşandığı o anlar!

Sokakta hediye dağıtmaya çalıştık!

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Bu videomuzda, insanlara hangi telefonu neden kullandıklarını ve birçok farklı soru sorduk. İnsanlar telefonları hakkında bizlere fikirlerini söylerken, tercih nedenlerini de bizlere aktardılar. Hediyeli sokakta hediye dağıttık videomuz eğlenceli anlara sahne oldu.

Apple kurucusu Steve Jobs'tan, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'a kadar bir sürü soru sorduk, sokakta hediye dağıttık. Doğru cevaplayanlara Mcdodo'dan çeşitli aksesuar hediyelerimiz oldu.

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