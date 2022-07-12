Sokakta gezen maymun yakalanıp, korumaya alındı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde sokakta başıboş gezen 'makak' cinsi maymun yakalanarak korumaya alındı. İZMİR'in Karabağlar ilçesinde sokakta başıboş gezen 'makak' cinsi maymun yakalanarak korumaya alındı. Olay, öğle saatlerinde Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Boynunda tasması olup, sokakta başıboş gezen maymunu görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, maymunu yakalayıp, koruma altına aldı. 'Makak' cinsi maymun, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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