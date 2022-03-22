Son dakika... Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan sanığın yargılanması sürdü

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, sokakta silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şerif A. ile saldırıda yaralanan eski karısı müşteki Derya D. katılmadı, tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, müştekinin sağlık durumu hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklenmesi için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Olay

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde 29 Aralık 2020'de Derya D, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralanan Derya D, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay sonrası Adana'da yakalanan zanlı Şerif A, tutuklanmıştı.

Şerif A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.