Sokakta Elif ve patronunu silahla yaralayan oyuncu saldırgan tutuklandı - Haberler

ADANA'da sokak ortasında tartıştığı Elif E.'yi (28) bacağından, patronu Orhan K.'yi (30) de ayağından tabancayla yaralayan Mahmut Çağlar (22), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. İfadesinde, "Mahalleden ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum" diyen Çağlar, tutuklandı.

Olay, 25 Mayıs'ta, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Caddesi'ndeki kafede çalışan Elif E. ile eşi Ramazan E. (29) bir süredir tartışmaya başladı. Ramazan E.'nin mahalleden arkadaşı Mahmut Çağlar, Elif E.'nin çalıştığı kafeye geldi. Çağlar ile Elif E. tartıştı. Elif E.'nin patronu Orhan K. de karışınca tartışma, kavgaya dönüştü. Belinden çıkardığı tabancayla Elif E.'yi bacağından, Orhan K.'yi ise ayağından vuran Çağlar, kaçtı. Elif E. ile Orhan K. yaralandı.