Sokakta Elektrik Akımına Kapılanların Ölümüne İlişkin Davada Karar Açıklandı

1) SOKAKTA AKIMA KAPILAN 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMALARINI TAMAMLADI (2)

30 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI

Konak ilçesinde İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasında tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanan sanıkların da savunmaları alındı. Tutuksuz yargılanan sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Son sözü sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu. Son sözlerin ardından mahkeme başkanı, "Yargılama faaliyeti yapıldı. Birazdan heyet Türk milleti adına karar açıklayacak. Karar kesin değildir. Mahkememiz heyeti dosyadaki delillerle karar verecektir. Vereceğimiz karar kesin nitelikte değildir. İstinaf ve temyiz aşamasında incelenip kesinleşecektir" dedi ve kararı açıkladı.

Heyet, Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan'ı 10 yıl; Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet; Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin'e 5 yıl, Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ve Zekeriye Tığtepe'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan ise beraat etti. Yurt dışında yaşayan 1 sanığın dosyası ayrıldı. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sanık sayısı 15'e çıktı.