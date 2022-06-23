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Sokakta çıplak bekledi

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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Sokakta çıplak bekledi

İZMİT'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi.

İZMİT'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, İzmit Hacı Hızır Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.


- İzmitkocaeli
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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