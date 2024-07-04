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Sokakta Altın Kolye Hırsızlığına Kalkışan Bisikletli Kadın Tarafından Darp Edildi

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Adana'da bir kadın, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan bisikletli bir kişinin altın kolyesini çalmaya çalışması üzerine elindeki ağaç dalıyla saldırarak uzaklaştırdı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yakalanıp tutuklandı.

ADANA'da Z.B. (66) adlı kadın, sokakta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşıp, boynundaki altın kolyeyi çalmaya kalkışan bisikletli M.İ.'yi (20), elindeki ağaç dalıyla vurup, uzaklaştırdı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, M.İ. yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 3 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Z.B.'ye arkasından bisikletiyle gelen M.İ., adres sordu. M.İ., kendisine yolu tarif eden kadının boynundaki altın kolyeyi almak için hamle yaptı. Z.B. bu sırada M.İ.'ye elindeki dal parçasıyla vurdu. Paniğe kapılan M.İ. bisikletiyle kaçtı. Bu anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit edip, yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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