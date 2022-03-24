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Sokak röportajında, suç içeren ifadeler kullanan zanlı tutuklandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Sokak röportajında, suç içeren ifadeler kullanan zanlı tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde sosyal medyada yayınlanmak üzere yapılan bir sokak röportajında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçlarını işlediği iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde sosyal medyada yayınlanmak üzere yapılan bir sokak röportajında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçlarını işlediği iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında suç içeren ifadeler kullanan kişinin, V.Y. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin, "terör örgütü propagandası yapmak", "ulaşım araçlarına saldırı", "kasten yaralama", "mala zarar verme" gibi suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, Menemen, İzmir, Güncel, Haberler

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