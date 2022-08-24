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Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

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Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

İZMİR'de, sokak ortasında tartıştığı Mehmet Sertan Yener'i (46), tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Yurt, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

İZMİR'de, sokak ortasında tartıştığı Mehmet Sertan Yener'i (46), tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Yurt, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sertan Yener, sabah saatlerinde sokakta tartıştığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu Yener kanlar içinde yere düşerken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yener, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Yener'in ölümünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokak üzerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtları ile vatandaşların ifadesine başvurdu. Görgü tanıkların ifadeleri ile izlenen kamera kayıtları sonucu cinayet şüphelisinin Mehmet Yurt olduğu saptandı. Olay sonrasında suç aleti ile birlikte kaçan Yurt, sakladığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan Yurt, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

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