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Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga kamerada

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Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonlarıyla anbean görüntülendi. Tartışma polis gelince son buldu.

Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga kamerada

HATAY - Hatay' iki grup arasında sokak ortasında yumruk yumruğa çıkan kavga cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.

Olay, Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şahıslar sokağın ortasında yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Bölgedeki vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Polis gelince kavga son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Güncel

Payas Hatay kavga Güncel Haberler

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