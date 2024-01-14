Üye Girişi
Haberler

Sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

SULTANGAZİ'de bir şüpheli, evinin önünde beklediği husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre bir şüpheli, evinin önünde bekleyip, bir süre takip ettiği husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu. Bacağından yaralanan Ömer Oğuz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli husumetlisi Ömer Oğuz'u evin önünde bir süre bekledi. Şüpheli evinden çıkan Oğuz'u sokağın başına kadar takip etti. Ardından da yanındaki silahla Oğuz'a ateş edip, hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Oğuz'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Daha önce de Ömer Oğuz'un aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Polisin saldırıyla ilgili çalışması sürüyor. Şüphelinin Oğuz'a silahla ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Oğuz Saldırı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title