Sokak Ortasında Öldürülen Kadının Videosunu Göndererek Tehdit Eden erkek Adli Kontrolden Serbest Bırakıldı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun videosunu atarak, kızını ve eski eşini tehdit eden erkek adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara'da 10 yıl önce boşandığı kadını ve kızını geçtiğimiz gün İstanbul'da sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu göndererek, "sıradaki kendini hazırlasın" diye ölümle tehdit eden T. Boztürk adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ankara'da 10 yıl önce T. Boztürk ile H.E. boşandı. Geçtiğimiz yılın eylül ayında H.E'nin evlenmesinin ardından şüpheli Boztürk, kızı Başak Boztürk ve H.E'yi tehdit etmeye başladı. Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak sistematik tehditlerine ve hakaretlerine devam eden T. Boztürk, son olarak dün kızına geçtiğimiz gün İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun öldürülme anlarına ilişkin videoyu içeren haberi göndererek "Sıradaki o… kendini hazırlasın" diye mesaj göndererek, eski eşini ve kızını ölümle tehdit etti.

Bunun üzerine Başak Boztürk, annesi ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine T. Boztürk hakkında 2 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi. T. Boztürk şikayetin ardından 6 Mayıs'ta gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen T. Boztürk hakkında haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verildi. T. Boztürk ardından serbest bırakıldı.

"Mezarlık ve mermi fotoğrafı paylaşıyor"

Başak Boztürk karakoldaki ifadesinde, "Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim. Babam bana 5 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana 'sıradakı o.. kendini hazırlasın' şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor" demişti. H.E. de ifadesinde eski eşinin geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı evlilikten haberdar olmasıyla birlikte tehditlerine başladığını belirterek, "Kızıma attığı son mesaj nedeniyle artık müracaat etmeye karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.