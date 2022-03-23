Sokak ortasında husumetlisinin peşinden silahla koştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 şahıs arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin elindeki tabancayla diğer şahsın peşinden koşması ve vatandaşların kavgaya ayırmaya çalışması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Akçakoca ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işletmeci H.K.'ya ait eğlence merkezinde dün akşam saatlerinde H.K. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı. Bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç., yanında bulunan tabanca ile yere bir el ateş etti. Sesleri duyan vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. Olaydan H.K. ve yanında bulunan oğlu yara almadan kurtuldu.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.Ç.'nin elindeki tabanca ile şahısların peşinden koştuğu görülüyor.

(Tuncay Türkgülü/ İHA)