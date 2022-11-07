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SOKAK ORTASINDA HAVAİ FİŞEKLERLE ÇATIŞTILAR

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ADANA'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.

ADANA'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesinde dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi. Gruptakiler, sokaktan geçen araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden dakikalarca çatıştı. Yaşanan patlama sesleri nedeniyle otomobillerin alarmları çaldı. Bir kişi, cep telefonuyla kayda aldığı olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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