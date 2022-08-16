Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı Güncel Haberler ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, saat 01.30 sıralarında, henüz kimliği belirlemeyen kişi ile Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kestel, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Kestel'in cenazesi, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tepebaşı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.