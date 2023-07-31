Sokak ortasında drift terörü kamerada

Konya'da trafiğe açık sokakta otomobilin drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde sokak içerisinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil drift attı. Trafiğe açık sokakta bir süre kendi etraflarında dönen otomobilin drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde sürücünün otomobili ile sokak ortasında drift attığı daha sonra durarak bir kişiyle muhabbet ettiği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücü, daha sonra bulunduğu yerden ayrılıyor.