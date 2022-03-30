Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti - Haberler

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Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti

Bağcılar İnönü Mahallesi'nde sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti.

Bağcılar İnönü Mahallesi'nde sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti. Eşi ve bir kişiyi öldüren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(Abdullah Altunbaş-İHA)

Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti

Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar, İntihar, Güncel, Haberler

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