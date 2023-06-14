Sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çevredeki vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi 66. Sokak üzerine meydana geldi. İddiaya göre, E.Ş. ile M.A.E. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanı kavgaya dönmesiyle E.Ş. ve M.A.E. yanlarına bulunan bıçakları çıkartarak, birbirlerini yaraladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, polis ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Gölcük Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar ise olup bitenleri şaşkın gözlerle izledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.