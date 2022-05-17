SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI - Haberler

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SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Deniz Tamahkar (33), ağır yaralandı.

BURSA'da, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Deniz Tamahkar (33), ağır yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Tamahkar, kimliği belirsiz kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, yanındaki bıçakla Tamahkar'ı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Tamahkar, bıçak darbeleri sonrası olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklaşmasının ardından yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tamahkar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tamahkar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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