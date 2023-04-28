SOKAK ORTASINDA AYAĞINDAN VURULDU

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice mahallesinde meydana gelen olayda Sekan K. (39), sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenice mahallesi Refah sokakta meydana geldi. Serkan K, sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ayağından yaralanan Serkan K, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Sağ ayağından yaralanan Serkan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. (DHA)