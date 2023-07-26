Sokak ortasında amcasını öldürdü, kayıplara karıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında kurşun yağdırdığı amcasını öldürerek kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2063 Sokakta Abdullah Doğmuş ile yeğeni M.D., karşılaştı. Bu esnada iddialara göre amca Abdullah Doğmuş ile yeğeni M.D., arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda yeğen M.D., amcası Abdullah Doğmuş'a tabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak yere yığılan Abdullah Doğmuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah Doğmuş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğmuş'un cenazesi hastane morguna alınırken amca katili olan ve olay sonrası kayıplara karışan M.D'nin yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.