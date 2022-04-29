Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında kulağından, boynundan ve bacağından yaralanan Kardelen Yaren Çınar (13), tedavisinin ardından taburcu oldu. Çınar'ın teyzesi Kudret Polat (43), "Bu köpeklere sahip çıksınlar. Sorumlulardan şikayetçi olduk" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Teyzesine gitmek için evden çıkan Kardelen Yaren Çınar'a başıboş 4 köpek saldırdı. Durumu gören çevredekiler sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. Köpeklerin kulağından, boynundan ve bacağından ısırdığı Kardelen Yaren çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Saat 16.40 sıralarında yolda ilerlerken 3-4 tane köpeğin boğuştuğunu gördüm. Yanlarına yaklaşınca ortalarında bir kız çocuğu olduğunu fark ettim. Hemen arabayı kenara çekip durdurdum. Köpekler çocuğu bırakıp bahçeye kaçtı. Hemen atletimi çıkartarak çocuğun yaralı bacağını sardım. Ambulansı aradık, gelip hemen aldılar. Ardından da yakınları geldi."