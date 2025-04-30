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Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kedi Hayatını Kaybetti

Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Kedi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kedi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi öldü. Saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Kocaçam Caddesi'nde, dün saat 05.30 sıralarında sokak köpekleri bir evin bahçesindeki kediye saldırdı. Dört köpeğin saldırdığı Ayşe Büyükçoban'a ait kedi öldü. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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