Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Berat, yaralandı

ALTINORDU, ORDU (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde ailesiyle sokakta yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Berat Erdoğdu (9), yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Siteler Caddesi'nde meydana geldi. Babası ve kardeşleriyle eve doğru yaya olarak giden Berat Erdoğdu, başıboş 3 köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşen küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Babası ve vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berat Erdoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaburgasında sıyrıklar oluşan Erdoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırgan köpekler, belediye ekiplerince yakalayarak barınağa götürüldü.

Mahallede oturan Nazan Kahraman ise, "Benim engelli çocuğum var. Köpek sesinden uyku uyuyamıyor. Belediyeyi, polisleri arıyorum, 'bir şey yapamıyoruz' diyorlar" diye konuştu.