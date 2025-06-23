Sokak Köpeklerinin Saldırısı Motosiklet Kazasına Neden Oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu motosikletten düşen 17 yaşındaki F.U. yaralandı. Olayda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı F.U. (17), seyir halindeki motosikletten düşerek yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. 22 AEP 405 plakalı motosikletiyle çarşı merkezinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne giden F.U.'ya, sokak köpekleri saldırdı. Korku içinde kaçmaya çalışan F.U., hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.U., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel