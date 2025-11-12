Haberler

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR'da yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi K.K. (13) sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralandı.

BURDUR'da yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi K.K. (13) sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çevik Sokak'ta bu sabah yürüyüşe çıkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümü 8'inci sınıf öğrencisi K.K. adlı kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralanan K.K.'nin feryatlarını duyanlar müdahale edip sokak köpeklerini uzaklaştırdı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen K.K. tedaviye alındı.

'YERDE BAYAĞI SÜRÜKLENDİM'

Sabah yürüyüş yapmaya çıktığını söyleyen K.K., "Okul tatil olduğu için sabah yürüyüşü yapıyordum. Üzerime bir köpek geldiğini gördüm. Sonrasında 5- 6 köpek daha gelerek havlamaya başladı. Etrafımı köpekler sardı, havlamaya başladılar. Bana saldırdılar. Elimde, belimde, bacağımda yaralar var. Yerde bayağı sürüklendim. Bağırdım. Çevredekiler yetişti. Bir abi arabayla yanıma geldi. Ambulansı aradı. O sırada köpekler gitti. Ambulansla hastaneye geldim. Duyduğum kadarıyla benden önce de geçen günlerde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlar olmuş. Etrafta bu kadar başıboş köpeğin dolaşması normal değil" dedi. K.K.'nin ailesinin, olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.