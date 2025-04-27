Sokak Köpeklerinden Kaçarken Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışan 17 yaşındaki genç, başını park halindeki bir otomobile çarparak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen E.Ö. (17), başını park halindeki otomobile çarpıp yaralandı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Kemer Mahallesi 1784. Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen E.Ö.'ye sokak köpekleri saldırdı. Panikle köpeklerden kaçmaya çalışan E.Ö., dengesini kaybedip, başını park halindeki bir otomobile çarptı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan E.Ö. tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.