Sokak Köpeklerinden Kaçarken Otomobile Çarptı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen 17 yaşındaki E.Ö., dengesini kaybederek başını park halindeki bir otomobile çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, E.Ö. hastaneye kaldırıldı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen E.Ö. (17), başını park halindeki otomobile çarpıp yaralandı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Kemer Mahallesi 1784. Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen E.Ö.'ye sokak köpekleri saldırdı. Panikle köpeklerden kaçmaya çalışan E.Ö., dengesini kaybedip, başını park halindeki bir otomobile çarptı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan E.Ö. tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Haber : Mert CONA / AYDIN, DHA