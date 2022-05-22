Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra'nın ailesi dernek kurdu - Haberler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen mart ayında sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken bir kamyonun altında kalarak bacağından yaralanan ve 23 günlük tedavinin ardından hastanede yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, 'Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği' kurdu.

Serik'te 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken bir kamyonun altında kalarak bacağından yaralanan Mahra Pelin Pınar, 23 günlük tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, kızlarının ölümünün ardından 'Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurdu. Ankara merkezli dernekle çocuklara, engellilere, yaşlılara, dezavantajlı insanlara ve tüm topluma güvenli ve temiz sokaklar bırakmak amaçlanıyor.

İlk hedeflerinin başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını sağlayarak ölümleri, yaralanmaları ve tüm saldırıları önlemek olduğunu söyleyen Derya Pınar, "Özellikle kendimize ilk hedef olarak belirlediğimiz başıboş köpek sorunu ile ilgili ülkemizde cahilliğin giderilmesi ve sessizliğin ortadan kaldırılması için, halk için algının lehimize değişmesini sağlamak amacıyla web sitemizle, sosyal medya hesaplarımızla, projelerimizle, uzman kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konunun hukuki, psikolojik ve sağlık yönünden ele alınmasını ve tartışılmasını sağlamak amacıyla pes etmeden çalışacağız. Özendiğimiz değil, özendiklerimizi yaşadığımız bir ülke olabilmek için desteklerinizi bekliyoruz" dedi.